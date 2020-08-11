Родченков рассказал, почему не показывает своего лица

Информатор WADA Григорий Родченков дал очередное интервью и снова не показал своего лица. Человек, представившийся бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории, вышел в эфир АР по видеосвязи.

Журналисты спросили Родченкова, почему он не снимает балаклаву. Инициатор допингового скандала в российском спорте заявил, что боится за собственную жизнь.

Родченков утверждает, что сменил внешность, но его всё равно узнали в США. К беглому борцу с допингом в поезде подошёл парень и заявил, что узнал его.