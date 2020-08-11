Информатор WADA Григорий Родченков дал очередное интервью и снова не показал своего лица. Человек, представившийся бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории, вышел в эфир АР по видеосвязи.
Журналисты спросили Родченкова, почему он не снимает балаклаву. Инициатор допингового скандала в российском спорте заявил, что боится за собственную жизнь.
Родченков утверждает, что сменил внешность, но его всё равно узнали в США. К беглому борцу с допингом в поезде подошёл парень и заявил, что узнал его.
"Это был студент. Я сказал ему: "Забудь, что видел меня. Да, это я. Никому не говори об этом". Затем я снова исчез. Почему не показываю лица? Это мои меры безопасности, потому что мне угрожают убийством. Я хочу жить", — заявил Родченков.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.