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Косторная опубликовала видео тренировки у Плющенко

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Алёна Косторная начала занятия в академии Евгения Плющенко. Чемпионка Европы опубликовала в Instagram видео с тренировки.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не сможет оформить переход Костороной от Тутберидзе к Плющенко.

31 июля тренер сообщила, что Косторная уходит от неё. По словам Тутберидзе, к расставанию привели необоснованные требования спортсменки убрать со льда некоторых фигуристок.

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