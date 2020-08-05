Косторная опубликовала видео тренировки у Плющенко

Российская фигуристка Алёна Косторная начала занятия в академии Евгения Плющенко. Чемпионка Европы опубликовала в Instagram видео с тренировки.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не сможет оформить переход Костороной от Тутберидзе к Плющенко.

31 июля тренер сообщила, что Косторная уходит от неё. По словам Тутберидзе, к расставанию привели необоснованные требования спортсменки убрать со льда некоторых фигуристок.