Российская фигуристка Алёна Косторная начала занятия в академии Евгения Плющенко. Чемпионка Европы опубликовала в Instagram видео с тренировки.
Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не сможет оформить переход Костороной от Тутберидзе к Плющенко.
31 июля тренер сообщила, что Косторная уходит от неё. По словам Тутберидзе, к расставанию привели необоснованные требования спортсменки убрать со льда некоторых фигуристок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.