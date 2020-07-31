Суд огласит приговор по делу Кокорина и Мамаева 3 августа

Мосгорсуд перенёс заседание по пересмотру приговора по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Суд состоится 3 августа, сообщает "СЭ".

Причины переноса не называются, но судья заявил, что во время следующего заседания будет вынесено постановление по пересмотру.

"Суд откладывает заседание на 3 августа, готовьтесь к тому, что суд уйдет на постановление", — заявил судья.

Во время сегодняшнего заседания Кокорин и Мамаев, их адвокаты и обвинитель выступили в прениях сторон. Прокурор требует исправить технические ошибки в предыдущем приговоре, но оставить те же сроки, которые назначил Пресненский суд.