Мосгорсуд перенёс заседание по пересмотру приговора по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Суд состоится 3 августа, сообщает "СЭ".
Причины переноса не называются, но судья заявил, что во время следующего заседания будет вынесено постановление по пересмотру.
"Суд откладывает заседание на 3 августа, готовьтесь к тому, что суд уйдет на постановление", — заявил судья.
Во время сегодняшнего заседания Кокорин и Мамаев, их адвокаты и обвинитель выступили в прениях сторон. Прокурор требует исправить технические ошибки в предыдущем приговоре, но оставить те же сроки, которые назначил Пресненский суд.
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".