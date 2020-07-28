"Рубин" продлил контракт с Тарасовым

"Рубин" объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым. Новое соглашение действует до 31 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба казанцев.

Тарасов в середине февраля заключил контракт с "Рубином", но до перерыва на пандемию так и не сыграл ни одного матча. Спустя три дня после подписания он получил перелом малоберцовой кости.

Футболист восстановился и в июле отыграл четыре матча. Казанский клуб занял 10-е место в чемпионате РПЛ сезона-2019/20.