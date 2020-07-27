Исмаилов назвал Емельяненко опасным соперником

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о том, как относится к Александру Емельяненко после победы над ним. 24 июля Мага одержал победу в третьем раунде техническим нокаутом.

Исмаилов заявил, что не стал добивать соперника даже тогда, когда он начал "плыть", находясь на грани нокаута.

"Да, он стоял и плавал, но Саша всегда представляет опасность, даже когда плывет. У меня большая голова, я прочувствовал его удары, но был сконцентрирован. Был готов еще принять и продолжать быть сконцентрированным. Главное, чтобы свет в глазах не потух. Остальное я переживу", — заявил Исмаилов во время интервью на YouTube-канале "Руки выше".

Карьера Исмаилова

34-летний боец провёл 20-й поединок в своей карьере. В его активе 17 побед, одна ничья и два поражения.

В рамках АСА Исмаилов одержал третью победу подряд. Мага для поединка с Емельяненко перешёл в тяжёлую весовую категорию.