Тренер и старший брат бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова назвал условие, при котором состоится реванш с Александром Емельяненко.

"Если Емельяненко выиграет у Минеева в боксе — ещё можно будет говорить о реванше. А если проиграет, то реванша и близко быть не может. Это моё мнение. Но всё зависит от гонорара. Реванш может быть и завтра — если финансовая составляющая будет правильной. Сейчас запросы у Магомеда будут уже другими", — пояснил Рамазан Исмаилов.