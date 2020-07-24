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РФС утвердил календарь нового сезона

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь сезона-2020/21. Как уже сообщала "Правда.Ру", Суперкубок России состоится 7 августа на стадионе ЦСКА "ВЭБ Арена".

Стартует чемпионат 8 августа, а завершится 16 мая 2021 года. Перерыв в чемпионате продлится чуть более двух месяцев — с 18 декабря по 26 февраля.

Резервных дат в этом сезоне две — 10 и 14 февраля.

В августе команды проведут шесть туров, два из которых состоятся посреди недели.

Основные даты чемпионата РПЛ

  • 8-9 августа — 1-й тур чемпионата.
  • 15-17 декабря — последний тур перед зимним перерывом.
  • 26-28 февраля — возобновление чемпионата.
  • 16 мая — последний тур чемпионата.
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