Защитник брестского "Динамо" Артем Милевский недавно узнал, что болен коронавирусом. Его тест на COVID-19 показал положительный результат.

"Мои заключительные дни на самоизоляции. Еще немножко и будет и поле, и мяч. Вторые выходные подряд мы не играем, нам переносят матчи в чемпионате Белоруссии. Все это связано с этой короной, будь она неладна. Я сижу дома уже 12-й день. Из дома мне можно выходить на улицу утром на 15 минут и вечером на 15 минут в магазин", — рассказывает футболист.

"Стремновато с этой штукой, когда у тебя вроде как положительный тест, но нет никаких симптомов. Нет кашля, нет пневмонии, температуры. Ни разу за все эти 12 дней не было. Единственное, когда это все только начиналось, то пропало обоняние", — пояснил Милевский.

"У нас прикол был с пацанами в раздевалке: брызгали дезодорантами и нюхали. Поначалу мы шутили, но в итоге перенесли два тура, а у многих положительные результаты. Но у всех это проходит спокойно и незаметно. Есть случаи и похуже: люди температурят, с пневмонией. Все это плохо, конечно", — добавил форвард.