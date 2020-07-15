Петр Ян пообещал отправить Сехудо "в отставку"

Российский боец Петр Ян ответил на слова Генри Сехудо, оскорбившего его перед этим. Россиянин завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, который остался вакантным после завершения карьеры Сехудо.

Американец после победы Яна над бразильцем Жозе Алдо написал, что ему повезло.

"Поздравляю, дорогуша. Но ты — полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться два раунда со мной. Ты — уродливая картофелина", — написал Сехудо в Twitter.

Ответ Яна

Россиянин заявил, что Сехудо избежал боя с ним. Ян призвал Сехудо вернуться в октагон и выяснить отношения.