Российский боец Петр Ян ответил на слова Генри Сехудо, оскорбившего его перед этим. Россиянин завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, который остался вакантным после завершения карьеры Сехудо.
Американец после победы Яна над бразильцем Жозе Алдо написал, что ему повезло.
"Поздравляю, дорогуша. Но ты — полный отстой! Тебе бы повезло, если бы ты смог продержаться два раунда со мной. Ты — уродливая картофелина", — написал Сехудо в Twitter.
Россиянин заявил, что Сехудо избежал боя с ним. Ян призвал Сехудо вернуться в октагон и выяснить отношения.
"У тебя была возможность подраться со мной, но ты выбрал легкий путь и убежал. Теперь гавкаешь с безопасной дистанции, клоун. Вернись, и я снова отправлю тебя в отставку", — написал Ян.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.