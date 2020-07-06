Менеджер Ласицкене рассказала о её возможном уходе из сборной России

Ольга Назарова, менеджер российской легкоатлетки Марии Ласицкене, объяснила ситуацию вокруг её возможного ухода из сборной России. Ранее трёхкратная чемпионка мира заявила, что не исключает такого варианта из-за ситуации с ВФЛА.

Ласицкене мотивирует возможное решение ситуацией с ВФЛА. World Athletics в конце июля может принять решение о полном исключении российской лёгкой атлетики — до 1 июля ВФЛА не выплатила штраф по "делу Лысенко".

Сейчас остановлено получение нейтрального статуса, то есть Ласицкене не может выступать на международных турнирах.

"Пусть каждый понимает это как хочет. Время покажет. Скоро станет все ясно. Сборной, по сути, уже нет", — заявила Назарова.

Также она сообщила, что для Ласицкене и других россиян может быть сделано исключение по трехлетнему периоду перехода в другие сборные.