Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о доходах спортсмена от публичных выступлений. Ранее Forbes поставил бойца на первое место среди самых успешных россиян до 40 лет.
В рейтинге указано, что Хабиб за выступление на форуме "Синергия" заработал 5,5 млн рублей. Портал BJ Penn, который специализируется на единоборствах, перевел эту сумму в доллары и указал, что Нурмагомедов зарабатывает $78 тыс. за один день публичных выступлений.
Абдель-Азиз уточнил, что эта информация не соответствует действительности, а Хабиб получает почти в четыре раза больше.
"Это не совсем так. Его заработок за выступление составляет минимум $300 тыс. в день", — написал Абдель-Азиз в Twitter.
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