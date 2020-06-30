Менеджер Нурмагомедова раскрыл информацию о его доходах

Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о доходах спортсмена от публичных выступлений. Ранее Forbes поставил бойца на первое место среди самых успешных россиян до 40 лет.

В рейтинге указано, что Хабиб за выступление на форуме "Синергия" заработал 5,5 млн рублей. Портал BJ Penn, который специализируется на единоборствах, перевел эту сумму в доллары и указал, что Нурмагомедов зарабатывает $78 тыс. за один день публичных выступлений.

Абдель-Азиз уточнил, что эта информация не соответствует действительности, а Хабиб получает почти в четыре раза больше.