Российская фигуристка Алина Загитова приступила к тренировкам в Новогорске. На фанатской странице олимпийской чемпионки в Instagram появилась свежая фотография спортсменки.

На снимке Загитова заметно похудела. Болельщики моментально отреагировали в комментариях.

"Милая, тебя там совсем не кормят? Похудела наша красавица", - написал один из фанатов.

"В Новогорск нужно еду отправлять, а не цветы", - добавил другой.