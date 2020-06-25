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Болельщики обратили внимание на сильно похудевшую Загитову

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова приступила к тренировкам в Новогорске. На фанатской странице олимпийской чемпионки в Instagram появилась свежая фотография спортсменки.

На снимке Загитова заметно похудела. Болельщики моментально отреагировали в комментариях.

"Милая, тебя там совсем не кормят? Похудела наша красавица", - написал один из фанатов.

"В Новогорск нужно еду отправлять, а не цветы", - добавил другой.

 
 
 
 
 
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Новая фотография нашей Алины 🔒💛⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ 📎ВК страница Лариса Саврико

Публикация от It’s all about Alina Zagitova💮 (@teamzagitova)

В конце 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Фигуристка до карантина выступала только в ледовых шоу. На следующий сезон она заявлена в сборную России.

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