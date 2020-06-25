Российская фигуристка Алина Загитова приступила к тренировкам в Новогорске. На фанатской странице олимпийской чемпионки в Instagram появилась свежая фотография спортсменки.
На снимке Загитова заметно похудела. Болельщики моментально отреагировали в комментариях.
"Милая, тебя там совсем не кормят? Похудела наша красавица", - написал один из фанатов.
"В Новогорск нужно еду отправлять, а не цветы", - добавил другой.
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Новая фотография нашей Алины 🔒💛⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ 📎ВК страница Лариса Саврико
В конце 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Фигуристка до карантина выступала только в ледовых шоу. На следующий сезон она заявлена в сборную России.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.