Джокович сдал положительный тест на коронавирус

Сербский теннисист Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус. Первая ракетка мира заразился на выставочном турнире Adira Tour, сообщает AP.

В хорватском Задаре прошёл выставочный турнир с участием нескольких топ-теннисистов. Из-за положительного теста у болгарина Григора Димитрова финал соревнований был отменён.

Кроме него, COVID обнаружили у хорвата Борны Чорича, который играл с Джоковичем. Еще один участник — Андрей Рублёв — сдал отрицательный тест.

Джокович отрицал коронавирус

Ранее Джокович выступал против вакцинирования от коронавируса. По мнению серба, заболевание было надуманным. Первая ракетка мира не соблюдал условия безопасности.

В середине июня Джокович организовал выставочный турнир в Сербии. В результате заразился теннисист Виктор Троицкий и его ребёнок. Также заболел внук владельца ресторана, где звёзды спорта проводили вечеринку.