Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
"Я гей!": Олег Майами совершил каминг-аут
В Бурятии будут развивать сельский туризм повышенной комфортности
Опубликована вторая часть переговоров Байдена и Порошенко
Волейболист сборной России напал на водителя в Москве
Лукашенко заявил об отсутствии демократии во всем мире
Онколог: "Долго незаживающая рана — повод срочно обратиться к врачу"
Нетаньяху не сможет приехать на парад Победы в Москву
Государство поддержит сферу железнодорожных пассажирских перевозок
У главы Ростуризма появились два новых заместителя

Джокович отказался от тестирования на коронавирус

Спорт » Одиночные виды » Теннис

Сербский теннисист Новак Джокович не стал делать тест на коронавирус. Первая ракетка мира решил, что если у него нет симптомов, то и анализ делать не нужно, сообщает Kurir.

Коронавирус был выявлен у нескольких теннисистов, которые принимали участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре. Точно известно о положительных тестах у болгарина Григора Димитрова и тренера Джоковича Марко Панини.

Потенциально коронавирусом мог заразиться сам Джокович, а также другие теннисисты, которые участвовали в турнире:

  • Борна Чорич;
  • Александр Зверев;
  • Доминик Тим;
  • Андрей Рублёв.

Ранее Джокович заявлял, что коронавируса не существует. Также теннисист отметил, что откажется от вакцинирования, если лекарство от COVID будет изобретено.

Последние материалы
Эксперты "поймали" США на ядерном умолчании
Джастина Бибера обвиняют в изнасиловании
Джокович отказался от тестирования на коронавирус
"Я гей!": Олег Майами совершил каминг-аут
Лазаревский клуб приветствует решение об освобождении Роберта Кочаряна
В Бурятии будут развивать сельский туризм повышенной комфортности
Опубликована вторая часть переговоров Байдена и Порошенко
Волейболист сборной России напал на водителя в Москве
Лукашенко заявил об отсутствии демократии во всем мире
Родина-мать осквернена радужным флагом. Что дальше?
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко пригрозил белорусам плетью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.

Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Практика
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Военные новости
В Госдуме прокомментировали украинскую "атаку на Новороссийск"
Общество
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
Василий Амирджанов Листья и обильные осадки утопили Москву в "ванне" Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Аварии на Чернобыльской АЭС случались и до 1986 года
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Пассажиры подали в суд на "American Airlines" из-за расизма
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
Свыше 11 тысяч детей родили несовершеннолетние матери в России
Сын Боярского объяснил пугающий внешний вид своего отца
Кадыров поддержал вероятное выдвижение Путина в президенты
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Зюганов выступил против самовластия президента
Парень Насти Тропицель раскрыл подробности её гибели
Спицын: во время боярского правления государство могло исчезнуть
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Известный китайский историк прочел статью Владимира Путина о войне
Мария Магдалена Тункара: этично говорить не "негр", а "темнокожий"
Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Путин: визит руководства Украины в Москву неизбежен
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ