Сербский теннисист Новак Джокович не стал делать тест на коронавирус. Первая ракетка мира решил, что если у него нет симптомов, то и анализ делать не нужно, сообщает Kurir.
Коронавирус был выявлен у нескольких теннисистов, которые принимали участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре. Точно известно о положительных тестах у болгарина Григора Димитрова и тренера Джоковича Марко Панини.
Потенциально коронавирусом мог заразиться сам Джокович, а также другие теннисисты, которые участвовали в турнире:
Ранее Джокович заявлял, что коронавируса не существует. Также теннисист отметил, что откажется от вакцинирования, если лекарство от COVID будет изобретено.
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