Джокович отказался от тестирования на коронавирус

Сербский теннисист Новак Джокович не стал делать тест на коронавирус. Первая ракетка мира решил, что если у него нет симптомов, то и анализ делать не нужно, сообщает Kurir.

Коронавирус был выявлен у нескольких теннисистов, которые принимали участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре. Точно известно о положительных тестах у болгарина Григора Димитрова и тренера Джоковича Марко Панини.

Потенциально коронавирусом мог заразиться сам Джокович, а также другие теннисисты, которые участвовали в турнире:

Борна Чорич;

Александр Зверев;

Доминик Тим;

Андрей Рублёв.

Ранее Джокович заявлял, что коронавируса не существует. Также теннисист отметил, что откажется от вакцинирования, если лекарство от COVID будет изобретено.