РФС выступил с обращением по поводу матча 23-го тура чемпионата России "Сочи" — "Ростов". Игра должна состояться 19 июня на стадионе "Фишт", но у донской команды возникли проблемы из-за шести положительных тестов у футболистов.
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что вероятность переноса игры существует. Её можно провести 19 июля в день полуфиналов Кубка России, но согласие на это должны дать оба клуба.
Руководство сочинской команды выступает против переноса. В заявлении клуба утверждается, что у "Ростова" есть 16 полевых игроков и два вратаря для заявки на игру.
По мнению "Сочи", к матчу могут быть допущены игроки, которые сдадут отрицательный тест на коронавирус. Со своей стороны, клуб обещает выполнить все условия Роспотребнадзора.
"В сложившейся ситуации футбольный клуб "Сочи" выступает за проведение игры с "Ростовом" 19 июня в 20:00 на стадионе "Фишт" с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны, клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры", — говорится в заявлении "Сочи".
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