"Сочи" выступает за проведение матча с "Ростовом", РФС - за перенос

РФС выступил с обращением по поводу матча 23-го тура чемпионата России "Сочи" — "Ростов". Игра должна состояться 19 июня на стадионе "Фишт", но у донской команды возникли проблемы из-за шести положительных тестов у футболистов.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил, что вероятность переноса игры существует. Её можно провести 19 июля в день полуфиналов Кубка России, но согласие на это должны дать оба клуба.

"Сочи" против переноса

Руководство сочинской команды выступает против переноса. В заявлении клуба утверждается, что у "Ростова" есть 16 полевых игроков и два вратаря для заявки на игру.

По мнению "Сочи", к матчу могут быть допущены игроки, которые сдадут отрицательный тест на коронавирус. Со своей стороны, клуб обещает выполнить все условия Роспотребнадзора.