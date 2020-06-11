Испанская пресса считает, что у Смолова голова не на месте

Журналист EFE Хосе Игнасио Ортега рассказал об отношении испанской прессы к российскому форварду "Сельты" Фёдору Смолову. По его словам, игрока признают талантливым, но говорят об ошибках в карьере.

Так, Ортега считает, что Смолов имел шанс уехать в Европу раньше, но остался в России, сделав выбор в пользу денег.

"У него был талант, чтобы стать одним из лучших в мировом футболе. Но голова у футболиста, к сожалению, не на месте. Нет, он умный, толковый парень, но в важный момент своей карьеры сделал выбор в пользу денег. Когда он играл за "Краснодар", у него была возможность поехать в Европу", — приводит News. ru слова Ортеги.

По мнению испанца, Смолов ждал предложения от "большого" клуба и отказывался от выступлений за европейских середняков. Ортега привёл в пример Александра Мостового, который не побоялся перейти в "Сельту" и стал легендой команды.

Журналист заявил, что Смолов пока не сделал достаточно для того, чтобы прочно войти в основу "Сельты". По его мнению, один гол на "Сантьяго Бернабеу" не может послужить причиной продления контракта с футболистом.