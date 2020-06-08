Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших в США россиян

Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказала свою позицию по поводу иммиграции россиян в США. По её словам, в Америке не всё так хорошо, как говорят.

"Я не люблю, когда начинают: "Там так все хорошо, а вот у нас…". Это неправда. Люди, которые рвутся поехать жить за границу, думают, что там так все хорошо, а там хуже", — заявила Кузнецова в прямом эфире Instagram.

По словам спортсменки, люди, которые уезжают в США, деградируют. Кузнецова привела пример россиян, которые живут на Брайтон-Бич.