Джефф Монсон обвинил Трампа в беспорядках в США

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о своём отношении к акциям протеста в США. Депутат городского округа Красногорск заявил, что поддерживает протестующих, но считает, что они должны использовать менее радикальные методы.

Монсон считает, что в беспорядках виновен президент США Дональд Трамп. По его словам, в Америке процветает расизм.