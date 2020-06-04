Боец смешанных единоборств Джефф Монсон рассказал о своём отношении к акциям протеста в США. Депутат городского округа Красногорск заявил, что поддерживает протестующих, но считает, что они должны использовать менее радикальные методы.
Монсон считает, что в беспорядках виновен президент США Дональд Трамп. По его словам, в Америке процветает расизм.
"Трамп ужасен. Просто посмотрите на Америку при нём. Она страшным образом разобщена, процветает расизм. Он, конечно, проблема, но я говорю о проблеме в целом.
У США долгая история расизма и классовой борьбы, а государству выгодно сталкивать людей. Ведь, воюя против друг друга, они не смогут противостоять государству, которое защищает только очень обеспеченных. Вот в чём главная проблема. Если бы люди объединились, они бы решили эту проблему", — заявил Монсон в интервью Sport24.
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