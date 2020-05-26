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Источник Правда.Ру

Стадион "Урала" не пострадал от урагана в Екатеринбурге

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что стадион "Екатеринбург-Арена" не пострадал от урагана. В понедельник в Свердловской области порывы ветра достигали 28 метров в секунду.

В результате урагана погибли четыре человека. Также были повреждены здания, повалены деревья.

"У нас все в порядке, стадион не пострадал после урагана", — приводит ТАСС слова Иванова.

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Серьёзность травмы Ибрагимовича не подтвердилась

Спорт » Командные виды » Футбол

"Милан" выступил с официальным заявлением по поводу травмы Златана Ибрагимовича. В клубе не подтвердили серьёзность повреждения.

Ранее СМИ сообщали, что Ибрагимович повредил ахиллово сухожилие и может пропустить остаток сезона. По информации "Милана", футболист повредил камбаловидную мышцу правой голени, поэтому срок восстановления составит не более двух недель.

"Контрольная экспертиза травмы будет проведена через 10 дней", - говорится в сообщении.

Ибрагимович в "Милане"

38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.

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Футболист Торбинский рассказал о сумасшедших ценах в США

Спорт » Командные виды » Футбол

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский рассказал о жизни в США. 35-летний россиянин переехал в Майами в 2020 году, где пробует себя в роли тренера местной молодёжной команды.

По словам Торбинского, в США всё дорого, иногда люде не понимают, за что платят. Футболист назвал цены в Америке сумасшедшими.

"В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США всё мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь", — заявил Торбинский в интервью Марии Командной в Instagram.

Торбинский также заявил, что ему приходится экономить, чтобы прожить в Калифорнии.

"Карьера футбольная закончилась, жизнь поменялась, надо задумываться", — сказал Торбинский.

По словам Торбинского, он поддерживает общение в семье на русском языке. Несмотря на трудности, возвращаться в Россию футболист не намерен.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

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В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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Перед "Торпедо" не стоит задача выхода в РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев рассказал о ситуации в клубе. Ранее стало известно, что 1 июня у команды будет новый президент — место Елены Еленцевой займёт Денис Маслов.

По словам Авдеева, это не связано с какими-либо конфликтами в клубе. У Еленцевой завершился контракт, который решено было не продлевать.

Также Авдеев рассказал о задачах клуба на новый сезон. По его словам, команда должна закрепиться в ФНЛ, речи о повышении в РПЛ не идёт.

"Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 — закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит", — приводит "СЭ" слова Авдеева.

В завершившемся сезоне "Торпедо" заняло четвёртое место в ФНЛ. До путёвки в РПЛ команде не хватило одного очка. Сейчас стадион имени Стрельцова, где играет команда, будет закрыт на реконструкцию. Ожидается, что заново арену откроют в сезоне-2023/24.

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