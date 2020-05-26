Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что стадион "Екатеринбург-Арена" не пострадал от урагана. В понедельник в Свердловской области порывы ветра достигали 28 метров в секунду.
В результате урагана погибли четыре человека. Также были повреждены здания, повалены деревья.
"У нас все в порядке, стадион не пострадал после урагана", — приводит ТАСС слова Иванова.
"Милан" выступил с официальным заявлением по поводу травмы Златана Ибрагимовича. В клубе не подтвердили серьёзность повреждения.
Ранее СМИ сообщали, что Ибрагимович повредил ахиллово сухожилие и может пропустить остаток сезона. По информации "Милана", футболист повредил камбаловидную мышцу правой голени, поэтому срок восстановления составит не более двух недель.
"Контрольная экспертиза травмы будет проведена через 10 дней", - говорится в сообщении.
38-летний футболист вернулся в Милан в январе 2020 года. Он провёл на поле 10 матчей, забив четыре гола.
Контракт Ибрагимовича с "Миланом" действует до окончания сезона-2019/20. Чемпионат Серии А может быть возобновлён 13 или 20 июня. Окончательное решение пока не принято.
Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский рассказал о жизни в США. 35-летний россиянин переехал в Майами в 2020 году, где пробует себя в роли тренера местной молодёжной команды.
По словам Торбинского, в США всё дорого, иногда люде не понимают, за что платят. Футболист назвал цены в Америке сумасшедшими.
"В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США всё мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь", — заявил Торбинский в интервью Марии Командной в Instagram.
Торбинский также заявил, что ему приходится экономить, чтобы прожить в Калифорнии.
"Карьера футбольная закончилась, жизнь поменялась, надо задумываться", — сказал Торбинский.
По словам Торбинского, он поддерживает общение в семье на русском языке. Несмотря на трудности, возвращаться в Россию футболист не намерен.
Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".
Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.
Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.
Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев рассказал о ситуации в клубе. Ранее стало известно, что 1 июня у команды будет новый президент — место Елены Еленцевой займёт Денис Маслов.
По словам Авдеева, это не связано с какими-либо конфликтами в клубе. У Еленцевой завершился контракт, который решено было не продлевать.
Также Авдеев рассказал о задачах клуба на новый сезон. По его словам, команда должна закрепиться в ФНЛ, речи о повышении в РПЛ не идёт.
"Перед новым руководством будут стоять такие же цели, как и перед старым. На сезон-2020/21 — закрепиться в ФНЛ и показывать красивую игру, которая нравится нашим болельщикам, соответственно, мотивация будет выигрывать в каждом матче. Но задачи по повышению в классе не стоит", — приводит "СЭ" слова Авдеева.
В завершившемся сезоне "Торпедо" заняло четвёртое место в ФНЛ. До путёвки в РПЛ команде не хватило одного очка. Сейчас стадион имени Стрельцова, где играет команда, будет закрыт на реконструкцию. Ожидается, что заново арену откроют в сезоне-2023/24.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.