Футболист Торбинский рассказал о сумасшедших ценах в США

Бывший футболист сборной России Дмитрий Торбинский рассказал о жизни в США. 35-летний россиянин переехал в Майами в 2020 году, где пробует себя в роли тренера местной молодёжной команды.

По словам Торбинского, в США всё дорого, иногда люде не понимают, за что платят. Футболист назвал цены в Америке сумасшедшими.

"В Америке дорогие руки, но качество оставляет желать лучшего, особенно в сфере услуг. В Москве этот сервис лучше. Есть впечатление, что в США всё мегакрутое, но это не так. Цены тут сумасшедшие, и ты не понимаешь, за что платишь", — заявил Торбинский в интервью Марии Командной в Instagram.

Торбинский также заявил, что ему приходится экономить, чтобы прожить в Калифорнии.

"Карьера футбольная закончилась, жизнь поменялась, надо задумываться", — сказал Торбинский.

По словам Торбинского, он поддерживает общение в семье на русском языке. Несмотря на трудности, возвращаться в Россию футболист не намерен.