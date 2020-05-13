Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер рассказала о своём отношении к Олимпийским играм. Спортсменка приняла участие в двух Олимпиадах — в Сочи и Пхенчхане. Она завоевала два золота и бронзу.
"Если смотреть со стороны, то Олимпиада — это всегда большое событие. Это мечта, и я счастлива, что она сбылась. Но Игры совсем другие, когда видишь всё изнутри. В каком-то смысле это фальшивка.
В Пхенчхане мы соревновались там, где находилось поле для гольфа. Это ощущается с первого и до последнего старта. Трасса не была похожа на те, которые входят в календарь Кубка мира, если говорить о спортивной составляющей", — приводит Suddeutsche Zeitung слова Дальмайер.
Дальмайер завершила карьеру после сезона-2018/19, в возрасте 25 лет.
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