Биатлонистка Дальмайер назвала Олимпийские игры фальшивкой

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер рассказала о своём отношении к Олимпийским играм. Спортсменка приняла участие в двух Олимпиадах — в Сочи и Пхенчхане. Она завоевала два золота и бронзу.

"Если смотреть со стороны, то Олимпиада — это всегда большое событие. Это мечта, и я счастлива, что она сбылась. Но Игры совсем другие, когда видишь всё изнутри. В каком-то смысле это фальшивка. В Пхенчхане мы соревновались там, где находилось поле для гольфа. Это ощущается с первого и до последнего старта. Трасса не была похожа на те, которые входят в календарь Кубка мира, если говорить о спортивной составляющей", — приводит Suddeutsche Zeitung слова Дальмайер.

Дальмайер завершила карьеру после сезона-2018/19, в возрасте 25 лет.