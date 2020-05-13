13 мая в Махачкале скончался главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров. 67-летний мужчина в момент смерти был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает Федерация спортивной борьбы России (ФСБР).
Президент ФСБР Михаил Мамиашвили в комментарии РИА "Новости" подтвердил, что у Алиомарова ранее был выявлен коронавирус COVID-19.
"Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды России выражают свои искренние соболезнования родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах", — говорится в сообщении ФСБР.
Алиомаров практически всю жизнь посвятил работе с борцами:
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