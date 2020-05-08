Джокович рассказал об игре с похмелья

Первая ракетка мира Новак Джокович признался, что однажды вышел на корт с похмелья. Случилось это в 2011 году после победы серба на "Уимблдоне".

Джокович известен тем, что ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкоголь и является вегетарианцем. Но после первой победы на "Уимблдоне" теннисист позволил себе лишнего, из-за чего на следующий день пожалел.

Серб стал первой ракеткой мира, из-за чего напился. На следующий день он отправился в Швецию, где ему пришлось выйти на матч Кубка Дэвиса.