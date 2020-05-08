Первая ракетка мира Новак Джокович признался, что однажды вышел на корт с похмелья. Случилось это в 2011 году после победы серба на "Уимблдоне".
Джокович известен тем, что ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкоголь и является вегетарианцем. Но после первой победы на "Уимблдоне" теннисист позволил себе лишнего, из-за чего на следующий день пожалел.
Серб стал первой ракеткой мира, из-за чего напился. На следующий день он отправился в Швецию, где ему пришлось выйти на матч Кубка Дэвиса.
"Это был мой первый успех, тогда я стал первой ракеткой мира. Казалось, все мечты сбылись. На следующий день я отправился в Швецию, чтобы посмотреть на ход матча моей команды в Кубке Дэвиса. Но пришлось играть в паре. Не знаю, как мне это удалось, но признаюсь, что я не всегда четко видел мяч", — заявил Джокович в прямом эфире в Instagram с Марией Шараповой.
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