Россия предоставила УЕФА гарантии проведения матчей Евро-2020

Гендиректор российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что в УЕФА были отправлены гарантии проведения матчей турнира в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на 2021 год.

Ожидается, что матчи, как и предполагалось, пройдут в 12 городах. УЕФА до 8 мая должен получить гарантии от всех городов.

По словам Сорокина, Санкт-Петербург продолжает подготовку к проведению матчей.