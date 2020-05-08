Гендиректор российского оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что в УЕФА были отправлены гарантии проведения матчей турнира в Санкт-Петербурге. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на 2021 год.
Ожидается, что матчи, как и предполагалось, пройдут в 12 городах. УЕФА до 8 мая должен получить гарантии от всех городов.
По словам Сорокина, Санкт-Петербург продолжает подготовку к проведению матчей.
"Все согласования получены, самое главное, что гарантии подписаны председателем правительства, они переданы в УЕФА, как и корпус соглашений, которые были подписаны на заявочной стадии. Сейчас мы продолжаем подготовку к Евро. Никаких сомнений и колебаний нет", — заявил Сорокин в комментарии ТАСС.
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