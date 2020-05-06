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Источник Правда.Ру

Роднина о Трусовой: "Не всякий готов выдержать жернова Тутберидзе"

Спорт » Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина в интервью "Правде.Ру" прокомментировала переход Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко. Ранее 15-летняя девушка тренировалась в группе Этери Тутберидзе.

Для Трусовой сезон-2019/20 стал первым во взрослой карьере. Девушка выиграла два этапа серии "Гран-при", но в финале, а также на чемпионате Европы и национальном первенстве уступила Алёне Косторной и Анне Щербаковой.

По словам Родниной, при большом скоплении спортсменов высокого уровня, им сложно тренироваться вместе. Прославленная фигуристка отметила, что каждый чемпион — это личность.

"Когда в одном месте тренируются сразу несколько спортсменов, которые претендуют на высокие титулы и звания, наверное, им в одном месте очень тяжело тренироваться. Любому тренеру хочется устроить конвейер из чемпионов. Но любой чемпион — это личность. Любой, кто хочет стать чемпионом, тоже личность. Любая личность требует к себе персонального внимания. И давайте смотреть уже сегодня, спорт — это профессионалы, это не отношения ученика и наставника. Это партнерские отношения, если хотите, контрактные отношения.

Меняйте свое мнение о том, что было в советском спорте. В советское время мы были все любители не потому, что это был Советский Союз, а потому что международный спорт олимпийский был любительский. Последняя любительская Олимпиада прошла в 1992 году. Уже Олимпиада 1994 года, это была как раз зимняя Олимпиада, это уже совершенно другие взаимоотношения между тренером, спортсменом, федерацией и вообще спортом", — заявила Роднина.

"Человек в группе Тутберидзе попадает в жернова"

Роднина отметила, что в группе Тутберидзе воспитывают чемпионов, поэтому не все спортсмены готовы выдержать сложную работу. По её словам, уход и приход фигуристов — это уже конвейер.

"От Тутберидзе ушла Липницкая, Медведева ушла. Поэтому это не вторая и не третья, а это уже процесс конвейера: кто-то приходит, кто-то уходит. Что не так в группе Тутберидзе? Я в такие тонкости не влезаю. Любой человек, который приходит в группу Тутберидзе, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов выдержать эти жернова", — продолжила Роднина.

"Плющенко ищет себя"

Роднина отметила, что переход спортсменов от одного тренера к другому — это нормальный процесс в современном спорте. Она привела пример Алексея Ягудина, который перед завоеванием олимпийского золота ушёл от тренера Мишина.

"Плющенко — известный спортсмен. Какой тренер — жизнь нам еще не показала. Будем надеяться. Наверное, и Плющенко себя ищет на новом поприще. Все мы когда-то заканчиваем спорт. И найти себя кто в чем хочет и пробует. И любой спортсмен, когда он понимает, что он не в фокусе тренера… Этому могут быть разные причины. В свое время, когда Плющенко тренировался у того же Мишина, ушел Ягудин. Так что это нормальный процесс. Никаких трагедий не происходит", — сказала Роднина.

"И я меняла тренера. Это была трагедия"

Во время карьеры Родниной такие уходы были трагедией. Олимпийская чемпионка вспомнила о том, что получала разрешение на смену наставника у министра обороны СССР.

"Это спорт, это жизнь. Это все нормально. Мы каждый проходили через это. И я когда-то меняла тренера. Тогда это вообще была трагедия. Пока министр обороны Советского Союза не дал мне добро, я не имела права даже этот вопрос обсуждать. Даже руководитель Госкомспорта СССР не брался за решение этого вопроса. Просто на сегодняшний день другая ситуация. Не то, что больно, а есть понятие контрактных отношений.

С любым спортсменом и федерация, и тренер каждый год подписывает такой контракт. Есть период в любой федерации для любого спортсмена и тренера, когда вы можете менять общество, можете менять тренера. Сейчас как раз этот самый период. У нас до 15 мая, если я не ошибаюсь, этот переход как раз и разрешен. Поэтому это нормальный весенний процесс. Бывает осеннее, весеннее возбуждение, осложнение у шизофреников, у нас — тоже", — заявила знаменитая спортсменка.

"Нужно привыкнуть к трансферам в фигурном катании"

Также Роднина заявила, что переходы в фигурном катании станут привычными, как трансферы в футболе или хоккее.

"Это не только смена тренера. Это очень часто и смена тренера. Это очень часто смена и страны, и федерации, и клуба, за который ты выступаешь. Это официальный период, когда можно делать переходы. В каждом виде спорта есть разные по времени такие периоды. Мы же привыкли, что есть трансферы в хоккее, в футболе, в баскетболе. Давайте привыкать, что и в фигурном катании такое наступает", — подытожила Роднина.

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Темы ирина роднина этери тутберидзе евгений плющенко фигурное катание александра трусова
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