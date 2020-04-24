Международная федерация хоккея (IIHF) огласила состав групп на Олимпийских играх 2022 года. В турнире примут участие 12 команд, из которых на данный момент известны девять.
На последние три путёвки претендуют 12 сборных, которые должны провести мини-турниры в августе 2020 года.
На Олимпиаде-2022 12 команд будут разбиты на три группы. Сборная России попала в группу В, где сыграет с Чехией и Швейцарией. Ещё один соперник команды определится позже.
Четыре лучшие команды по итогам группового турнира получат путёвки в 1/4 финала. Остальные команды примут участие в предварительном раунде плей-офф.
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