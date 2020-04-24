Названы соперники хоккейной сборной России на Олимпиаде-2022

Международная федерация хоккея (IIHF) огласила состав групп на Олимпийских играх 2022 года. В турнире примут участие 12 команд, из которых на данный момент известны девять.

На последние три путёвки претендуют 12 сборных, которые должны провести мини-турниры в августе 2020 года.

На Олимпиаде-2022 12 команд будут разбиты на три группы. Сборная России попала в группу В, где сыграет с Чехией и Швейцарией. Ещё один соперник команды определится позже.

Четыре лучшие команды по итогам группового турнира получат путёвки в 1/4 финала. Остальные команды примут участие в предварительном раунде плей-офф.

Хоккейный турнир Олимпиады-2022

Группа А: Канада, США, Германия, Китай.

Группа В: Россия, Чехия, Швейцария, квалифайер 3.

Группа С: Финляндия, Швеция, квалифайер 1, квалифайер 2.

Квалификация хоккейного турнира Олимпиады-2022