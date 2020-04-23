В "Динамо" рассказали о состоянии Мальцева после операции

Председатель совета директоров московского "Динамо" Виктор Воронин рассказал о ситуации с легендарным советским хоккеистом Александром Мальцевым. По его словам, бывшему спортсмену была сделала плановая операция в Германии.

Ранее главный тренер команды Владимир Крикунов заявил, что Мальцева несколько раз вводили в искусственную кому.

"Александр Мальцев перенёс плановую операцию в Германии. Он находится в бодром нормальном состоянии, в обычной палате. Надеюсь, после праздников, когда снимут все ограничения по передвижениям, он вернётся в Россию", - заявил Воронин в комментарии "Чемпионату".

Мальцев стал двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной СССР. Также он девять раз выигрывал чемпионат мира.

За "Динамо" Мальцев играл на протяжении 17 лет.