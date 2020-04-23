Двукратный олимпийский чемпион Мальцев находится в коме

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов сообщил, что легендарный хоккеист Александр Мальцев находится в искусственной коме в одной из клиник Германии. О том, какое заболевание у двукратного олимпийского чемпиона, ничего неизвестно.

"Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и все очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из нее, то обратно вводят. Но они говорят, что все будет хорошо. Будем надеяться", - заявил Крикунов в интервью "СЭ".

Александр Мальцев

Мальцев выступал за "Динамо" с 1967 по 1984 год. В составе сборной СССР он выиграл: