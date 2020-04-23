Российский чемпион Бетербиев хочет получить канадское гражданство

Российский боксёр Артур Бетербиев рассказал о получении вида на жительство в Канаде. После дебюта в профессионалах в 2013 году он провёл 15 боёв.

Все поединки прошли в США и Канаде. Бетербиев завоевал титул чемпиона в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.

"У меня есть вид на жительство здесь. Всё идёт по ступенькам. Когда придёт время получать гражданство, у меня будет возможность выбрать, получать его или нет. Но вид на жительство или гражданство — это удобно. Но я в любом случае душой и сердцем останусь россиянином. Моя жизнь прошла в России, я представлял Россию, много раз поднимался флаг страны", — заявил Бетербиев в интервью ТАСС.

28 марта 2020 года должна была состояться защита титулов Бетербиева в Квебеке. Соперником россиянина должен был стать китаец Фанлун Мэн. Бой был перенесен из-за пандемии коронавируса.