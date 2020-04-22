Кокляев начал подготовку к реваншу с Емельяненко

Тяжелоатлет Михаил Коколяев заявил о начале подготовки к бою против Александра Емельяненко. В ноябре 2019 года боец смешанных единоборств победил Кокляева в поединке по правилам бокса.

По словам Кокляева, для подготовки ему нужно будет как минимум семь месяцев.