Тяжелоатлет Михаил Коколяев заявил о начале подготовки к бою против Александра Емельяненко. В ноябре 2019 года боец смешанных единоборств победил Кокляева в поединке по правилам бокса.
По словам Кокляева, для подготовки ему нужно будет как минимум семь месяцев.
"Вначале буду заниматься "физухой". Нужно развивать выносливость потихонечку. Работать на снарядах, на лапах с тренером. В основном функционалка. Ну и потом уже спарринги. Думаю, что месяцев за семь до боя нужно раз в неделю выходить на ринг с такими же крепкими ребятами, как я. И получать, получать, получать. И выдавать, выдавать, выдавать.
План-минимум на бой — продержаться не один раунд, а подольше. И желательно выиграть! А когда я уже выиграю, то там уже будет видно", — заявил Кокляев в эфире "РЕН ТВ".
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