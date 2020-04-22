Боец смешанных единоборств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов обозначил свою позицию по конфликту Александра Емельяненко и Олега Тактарова.

Ранее Александр оскорбил Тактарова из-за его высказываний в адрес кавказцев. Боец назвал Хабиба ваххабитом, после чего заявил, что не имел в виду ничего плохого.

"Мне здесь видео прислали, где Тактаров нелестно отзывается о кавказском народе. Что я могу сказать? Тактаров, ты — проститутка. Тебя же встречали, кормили, потчевали, внимание оказывали. Ты же довольный отсюда уехал.

А то, что у тебя какие-то разногласия с определенными личностями, это не значит, что весь Кавказ плохой. У нас многие тебя не любят. Мне вот открытым текстом говорят и пишут, что ты — гандон. И я теперь, после этого видео, с ними согласен абсолютно", — заявил Емельяненко в Instagram.