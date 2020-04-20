Нурмагомедов и Фергюсон снова схлестнулись на словах

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что его выступления в последние четыре года были лучшими в истории организации. Он назвал себя самым доминирующим бойцом UFC.

Хабиб напомнил, что был готов стать чемпионом в 2016 году, но получил травму. Поэтому титул пришлось ждать ещё два года. В это время трижды был отменён его бой с Тони Фергюсоном.

"То, что было после возвращения, уже история, история, которая запомнится как самые доминирующие четыре года в истории UFC. С этими фактами никто не поспорит, кому-то это нравится, а кому-то нет, но, что интересно, мы продолжим идти дальше", — написал Хабиб в Instagram.

Фергюсон критикует Хабиба

Тони на это ответил, что Нурмагомедову пора уходить из профессионалов. Он обвинил Хабиба в том, что тот сбежал из США перед турниром UFC 249. В то же время американец пожелал Хабибу здоровья.