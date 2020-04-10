Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что СБР не выплачивает ему зарплату с ноября 2019 года. Ранее союз биатлонистов сообщал, что прибавка к зарплате специалиста составляет 200 тыс. рублей в месяц.
Зарплату всем тренерам сборных платит Центр спортивной подготовки (ЦСП), но каждая федерация имеет право сделать доплату.
Хованцев в интервью ТАСС отметил, что не представляет, как СБР будет платить иностранным специалистам, которых планирует назначить в новый штаб. Правление рекомендовало кандидатуру Валерия Польховского на пост главного тренера.
Женскую команду при этом может возглавить словенец Владимир Королькевич, мужскую - немец Роберт Кабуков.
"С ноября я не получаю зарплату в СБР. Так что мне не совсем понятно, как они сейчас собираются платить зарплату иностранным специалистам, которых они хотят пригласить. Я не уверен, что Олимпийский комитет России пойдет на это", - заявил Хованцев в интервью ТАСС.
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