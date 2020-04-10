СБР полгода не платит зарплату тренеру сборной Хованцеву

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что СБР не выплачивает ему зарплату с ноября 2019 года. Ранее союз биатлонистов сообщал, что прибавка к зарплате специалиста составляет 200 тыс. рублей в месяц.

Зарплату всем тренерам сборных платит Центр спортивной подготовки (ЦСП), но каждая федерация имеет право сделать доплату.

Хованцев в интервью ТАСС отметил, что не представляет, как СБР будет платить иностранным специалистам, которых планирует назначить в новый штаб. Правление рекомендовало кандидатуру Валерия Польховского на пост главного тренера.

Женскую команду при этом может возглавить словенец Владимир Королькевич, мужскую - немец Роберт Кабуков.