Все итальянские клубы снизят зарплату футболистам на треть

Футбольные клубы высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу провели заседание по вопросу зарплат игроков. 19 клубов договорились сократить жалование футболистов на треть.

В обсуждении не принимал участие "Ювентус". В туринском клубе ранее смогли достичь соглашения с футболистами самостоятельно.

Также решено, что в случае возобновления сезона удержания с зарплат составят 1/6 часть, а не 1/3 в случае досрочного завершения.

Серия А

Чемпионат Италии по футболу был остановлен в начале марта из-за вспышки коронавируса. На Апеннинах наибольшее количество смертей от COVID-19 — 15 887.

Всего в Италии 128 948 случаев заражения.