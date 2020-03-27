Федерация бокса России проверит случаи нарушения карантина спортсменами

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что организация проведёт проверку по информации о нарушении карантина спортсменами, вернувшимися из Лондона. Ранее агентство Reuters сообщило, что несколько боксёров не соблюдали режим самоизоляции.

Сборная России вернулась 16 марта из Лондона, где проходил предолимпийский турнир. По сведения СМИ, у трёх участников соревнований из Турции и трёх Хорватов были выявлены случаи заражения COVID-19.

Нарушение карантина боксёрами

Reuters утверждает, что как минимум два российских боксёра нарушили карантин. Так, Габил Магомедов опубликовал в Instagram видео из тренажёрного зала в Оренбурге. Позже оно было удалено.

Расул Салиев также в Instagram разместил видео из кафе Махачкалы. На ролике видно, что спортсмен общается с двумя людьми.