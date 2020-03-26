Американский боксёр Джефферсон находится в коме из-за коронавируса

Бывший боксёр-тяжеловес Деррик Джефферсон госпитализирован в больницу штата Мичиган с коронавирусом. 52-летний спортсмен введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ, сообщает BoxingScene.
Джефферсон попал в больницу 22 марта, его состояние постепенно улучшается. В 2009 году боксёру сделали операцию по пересадке почки.
Джефферсон провёл 33 боя с 1995 по 2005 год. Он одержал 28 побед. Среди соперников американца были:
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