Американский боксёр Джефферсон находится в коме из-за коронавируса

Бывший боксёр-тяжеловес Деррик Джефферсон госпитализирован в больницу штата Мичиган с коронавирусом. 52-летний спортсмен введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ, сообщает BoxingScene.

Джефферсон попал в больницу 22 марта, его состояние постепенно улучшается. В 2009 году боксёру сделали операцию по пересадке почки.

Деррик Джефферсон

Джефферсон провёл 33 боя с 1995 по 2005 год. Он одержал 28 побед. Среди соперников американца были: