Пресс-служба КХЛ объявила о решении Лиги досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса COVID-19. Организация разработала несколько вариантов проведения плей-офф в условиях эпидемии, но выполнение сценариев маловероятно.
"В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире Лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 2019/2020.
Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ", — говорится в заявлении КХЛ.
КХЛ отметила несколько причин отмены турнира:
Распределение мест по итогам сезона-2019/20 будет определено на заседании Совета директоров КХЛ. Там же будет определён состав участников следующего сезона.
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