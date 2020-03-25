КХЛ объявила о досрочном завершении сезона

Пресс-служба КХЛ объявила о решении Лиги досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса COVID-19. Организация разработала несколько вариантов проведения плей-офф в условиях эпидемии, но выполнение сценариев маловероятно.

"В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире Лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона 2019/2020. Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ", — говорится в заявлении КХЛ.

Причины остановки плей-офф КХЛ

КХЛ отметила несколько причин отмены турнира:

заявление нескольких клубов об отказе от участия в плей-офф;

сложности с возвращением легионеров в России в условиях пандемии;

нарушение спортивного принципа Кубка Гагарина без нескольких участников;

завершение сезона негативно могло сказаться на следующем чемпионате.

Распределение мест в КХЛ

Распределение мест по итогам сезона-2019/20 будет определено на заседании Совета директоров КХЛ. Там же будет определён состав участников следующего сезона.