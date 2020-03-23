ОКР выступил с заявлением по Олимпиаде-2020

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по ситуации с возможным переносом Олимпиады-2020. Необходимость публикации вызвана полемикой вокруг сроков проведения Игр в Токио.

Ранее НОК Канады и Австралии отказались от участия в Олимпиаде из-за пандемии коронавируса и призвали МОК перенести Игры. Заявления о необходимости отмены соревнований в этом году звучат из разных стран.

В ОКР отметили, что давление на организаторов и МОК в такой ситуации неприемлемо. Комитет призывает все страны сохранять спокойствие.

"Считаем неприемлемым оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений. Паника — худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года", — говорится в заявлении.

ОКР надеется на взвешенное решение МОК

Олимпийский комитет России отметил, что МОК примет взвешенное решение по ситуации с Олимпиадой-2020. В ОКР считают, что Игры должны проводиться в атмосфере большого праздника.