Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по ситуации с возможным переносом Олимпиады-2020. Необходимость публикации вызвана полемикой вокруг сроков проведения Игр в Токио.
Ранее НОК Канады и Австралии отказались от участия в Олимпиаде из-за пандемии коронавируса и призвали МОК перенести Игры. Заявления о необходимости отмены соревнований в этом году звучат из разных стран.
В ОКР отметили, что давление на организаторов и МОК в такой ситуации неприемлемо. Комитет призывает все страны сохранять спокойствие.
"Считаем неприемлемым оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений.
Паника — худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года", — говорится в заявлении.
Олимпийский комитет России отметил, что МОК примет взвешенное решение по ситуации с Олимпиадой-2020. В ОКР считают, что Игры должны проводиться в атмосфере большого праздника.
"В условиях развивающейся пандемии коронавируса ОКР, как и НОКи других стран, находится в ежедневном режиме обсуждения ситуации с руководством Международного олимпийского комитета. Мы не сомневаемся, что МОК и Оргкомитет Игр 2020 года примут взвешенные решения, продиктованные логикой происходящего и основанные на всестороннем анализе потенциально возможных сценариев развития ситуации.
Для нас очевидно, что Олимпийские игры должны проводиться в атмосфере всеобщего большого праздника. Любые ограничения или угрозы, в том числе эпидемиологического характера, наносят серьезный удар по духу и самой сути главных спортивных соревнований в момент их проведения", — говорится в заявлении ОКР.
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