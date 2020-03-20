Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, как складываются его отношения с главными соперниками. В России это Сергей Устюгов, в Норвегии — Йоханнес Клебо.
"Устюгов? Мы соперники. По ходу гонки мы можем помочь друг другу — уступить или пропустить. А если говорить о дружбе, то она есть, но не такая близкая", — заявил Большунов в интервью "СЭ".
Также Александр отметил, что хотел бы приблизиться к Клебо в спринтерском зачёте.
"У меня есть такое желание. Хотелось бы хотя бы чуть-чуть прибавить. Хотя бы метров пять на финишной прямой. Этого уже будет практически достаточно. Это уже будет около Клебо", — заявил Большунов.
23-летный лыжник провёл три полных сезона в Кубке мира. В общем зачёте у него такие результаты:
На счету Большунова 17 побед в гонках Кубка мира, среди которых "Тур де Ски".
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане на счету россиянина три серебряные и одна бронзовые медали. На чемпионате мира-2019 в Зефельде — четыре серебра.
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