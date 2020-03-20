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Источник Правда.Ру

Большунов рассказал о соперничестве с Устюговым и Клебо

Спорт

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, как складываются его отношения с главными соперниками. В России это Сергей Устюгов, в Норвегии — Йоханнес Клебо.

"Устюгов? Мы соперники. По ходу гонки мы можем помочь друг другу — уступить или пропустить. А если говорить о дружбе, то она есть, но не такая близкая", — заявил Большунов в интервью "СЭ".

Также Александр отметил, что хотел бы приблизиться к Клебо в спринтерском зачёте.

"У меня есть такое желание. Хотелось бы хотя бы чуть-чуть прибавить. Хотя бы метров пять на финишной прямой. Этого уже будет практически достаточно. Это уже будет около Клебо", — заявил Большунов.

Александр Большунов

23-летный лыжник провёл три полных сезона в Кубке мира. В общем зачёте у него такие результаты:

  • сезон-2017/18 — 5-е место;
  • сезон-2018/19 — 2-е место;
  • сезон-2019/20 — 1-е место.

На счету Большунова 17 побед в гонках Кубка мира, среди которых "Тур де Ски".

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане на счету россиянина три серебряные и одна бронзовые медали. На чемпионате мира-2019 в Зефельде — четыре серебра.

Темы лыжи лыжные гонки йоханнес клебо александр большунов сергей устюгов (лыжи) кубок мира по лыжным гонкам
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