Вице-премьер Японии назвал Олимпиаду в 2020 году бессмысленной

Вице-премьер правительства Японии Таро Асо заявил, что выступает за перенос Олимпиады-2020 в Токио. По его словам, соревнования в этом году проводить бессмысленно из-за того, что многие страны не смогут прислать своих участников.

"Даже если Япония сможет сдержать вспышку коронавируса, Олимпийские игры этим летом будут бессмысленными, если другие страны не смогут отправить своих спортсменов", — приводит CNN слова Асо.

По его мнению, Олимпиаду нужно проводить тогда, когда все участники будут чувствовать себя в безопасности. Вместе с тем решение по Играм Япония не может принять самостоятельно.

"Желательно провести Олимпиаду в условиях, когда все чувствуют себя в безопасности и счастливы. Но одна Япония не вправе принять решение", — подытожил Асо.

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