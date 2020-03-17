РПЛ планирует возобновить чемпионат после майских праздников

Чемпионат России по футболу (РПЛ) может быть возобновлен в середине мая. РПЛ получила от УЕФА рекомендацию доиграть турнир до конца июня, сообщает "Чемпионат".

Ранее РФС приостановил все футбольные соревнования до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. В РПЛ считают, что в середине апреля соревнования не возобновятся, поэтому планируют последовать рекомендациям УЕФА.

17 марта УЕФА перенёс Евро-2020 на 2021 год. Турнир пройдёт в тех же 12 городах, как и планировалось ранее, с 11 июня по 11 июля.