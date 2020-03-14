Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Примечательно, что это последняя гонка для спортсмена, ранее он писал на своей странице в Twitter, что принял решение завершить карьеру.
Фуркад смог прийти первым, несмотря на три промаха. Призовые места заняли представители франции: первое место - Мартен Фуркад, второе место - Кентен Фийон Майе, а третье - Эмильен Жаклен.
Лучший результат среди россиян показал Александр Логинов. Он занял седьмое место.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.