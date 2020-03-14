Фуркад одержал победу в своей последней гонке в карьере

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Примечательно, что это последняя гонка для спортсмена, ранее он писал на своей странице в Twitter, что принял решение завершить карьеру.

Фуркад смог прийти первым, несмотря на три промаха. Призовые места заняли представители франции: первое место - Мартен Фуркад, второе место - Кентен Фийон Майе, а третье - Эмильен Жаклен.

Лучший результат среди россиян показал Александр Логинов. Он занял седьмое место.