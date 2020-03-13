Чемпионат Германии по футболу остановят на две недели

Чемпионат Германии по футболу будет приостановлен с 17 марта по 2 апреля. Такое решение было принято на заседании Бундеслиги. Ограничения касаются всех игр двух дивизионов, сообщает сайт лиги.

Матчи 26-го тура в обоих чемпионатах, которые запланированы с 13 по 16 марта, состоятся без зрителей.

Отдельно отменена игра второй Бундеслиги "Ганновер" - "Диннамо" (Дрезден). У двух футболистов "Ганновера" выявлен коронавирус, команда находится под карантином.