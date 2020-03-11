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УЕФА обратился к странам-организаторам Евро-2020 из-за коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА обратился к властям стран-организаторов Евро-2020 с просьбой обеспечит проведение турнира несмотря на эпидемию коронавируса. Чемпионат Европы запланирован c 12 июня по 12 июля в 12 странах.

В УЕФА считают, что города, в которых запланирован Евро-2020, могут принимать матчи с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Во всех 12 городах есть условия для лечения заболевших коронавирусом COVID-19.

По сведениям AP, УЕФА готов исключить некоторые города и перенести место проведения матчей в случае необходимости. В союзе намерены сохранить турнир с 24-мя командами. В таком случае дополнительные матчи получат страны, где смогут гарантировать их проведение.

Евро-2020

Чемпионат Европы пройдёт в 12 странах. В трёх из них - Италии, Испании и Германии - более тысячи случаев заболевания. В шести странах зафиксированы летальные исходы.

  • Италия (Рим) - 10 149 случаев заражения (631 летальный исход).
  • Азербайджан (Баку) - 11.
  • Россия (Санкт-Петербург) - 20.
  • Дания (Копенгаген) - 262.
  • Венгрия (Будапешт) - 9.
  • Голландия (Амстердам) - 382 (4).
  • Англия (Лондон) - 382 (4 летальных, статистика по Великобритании).
  • Шотландия (Глазго) - 382 (4 летальных, статистика по Великобритании).
  • Ирландия (Дублин) - 34.
  • Испания (Бильбао) - 1 695 (35).
  • Румыния (Бухарест) - 25.
  • Германия (Мюнхен) - 1 565 (2).
Темы уефа футбол евро-2020 коронавирус
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