УЕФА обратился к странам-организаторам Евро-2020 из-за коронавируса

УЕФА обратился к властям стран-организаторов Евро-2020 с просьбой обеспечит проведение турнира несмотря на эпидемию коронавируса. Чемпионат Европы запланирован c 12 июня по 12 июля в 12 странах.

В УЕФА считают, что города, в которых запланирован Евро-2020, могут принимать матчи с учётом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Во всех 12 городах есть условия для лечения заболевших коронавирусом COVID-19.

По сведениям AP, УЕФА готов исключить некоторые города и перенести место проведения матчей в случае необходимости. В союзе намерены сохранить турнир с 24-мя командами. В таком случае дополнительные матчи получат страны, где смогут гарантировать их проведение.

Евро-2020

Чемпионат Европы пройдёт в 12 странах. В трёх из них - Италии, Испании и Германии - более тысячи случаев заболевания. В шести странах зафиксированы летальные исходы.