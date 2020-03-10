Федерации футбола выступают за перенос Евро-2020. Президент УЕФА против

Федерации футбола некоторых стран Европы выступили с предложением к УЕФА перенести Евро-2020 на более поздний срок. Турнир запланирован в 12 странах с 12 июня по 12 июля.

По сведениям Tuttosport, федерации стран, в которых тяжёлая ситуация с распространением коронавируса, хотят полностью приостановить чемпионаты, а возобновить их в мае. В таком случае доиграть турниры не представляется возможным из-за плотного графика: к 1 июня клубы обязаны отпустить игроков в сборные.

В одном из вариантов предлагается перенести Евро на лето 2021 года. Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против этой идеи и настаивает на проведении турнира в срок.

Отмена спортивных мероприятий в Европе

На данный момент приняты решения по переносу или отмене матчей в ряде стран. Также из-за коронавируса закрываются трибуны.

В Италии чемпионат Серии А отменён как минимум до 3 апреля.

Ближайшие матчи чемпионатов Испании, Франции, Германии, Польши, Румынии, Молдавии пройдут без зрителей.

Некоторые матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе пройдут при закрытых трибунах.

УЕФА рассматривает вариант переноса или отмены матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы после 1/8 финала.

Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Одним из стадионов Евро-2020 стала "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Там состоятся три матча группового турнира и четвертьфинал.