Федерации футбола некоторых стран Европы выступили с предложением к УЕФА перенести Евро-2020 на более поздний срок. Турнир запланирован в 12 странах с 12 июня по 12 июля.
По сведениям Tuttosport, федерации стран, в которых тяжёлая ситуация с распространением коронавируса, хотят полностью приостановить чемпионаты, а возобновить их в мае. В таком случае доиграть турниры не представляется возможным из-за плотного графика: к 1 июня клубы обязаны отпустить игроков в сборные.
В одном из вариантов предлагается перенести Евро на лето 2021 года. Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против этой идеи и настаивает на проведении турнира в срок.
На данный момент приняты решения по переносу или отмене матчей в ряде стран. Также из-за коронавируса закрываются трибуны.
Одним из стадионов Евро-2020 стала "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Там состоятся три матча группового турнира и четвертьфинал.
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