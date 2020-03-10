Названа сумма призовых Большунова и Непряевой в Кубке мира
Норвежка Тереза Йохаугсо значительным отрывом лидирует по количеству призовых в Кубке мира по лыжным гонкам. Спортсменка заработала 261 тыс. швейцарских франков за свои выступления.
Россиянка Наталья Непряева по этому показателю идёт на третьем месте — 94 тыс.
Среди мужчин лидирует Александр Большунов. Его заработок составляет 168 тыс. Второе место занимает Йоханнес Клебо (147 тыс.). Сергей Устюгов идёт шестым — 70 тыс. франков.
Кубок мира по лыжным гонкам: призовые
Мужчины:
- Александр Большунов (Россия) — 168 070 швейцарских франков.
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 146 960.
- Пол Голберг (Норвегия) — 105 100.
- Симен Крюгер (Норвегия) — 92 490.
- Шюр Рете (Норвегия) — 71 240.
- Сергей Устюгов (Россия) — 69 900.
Женщины:
- Тереза Йохауг (Норвегия) — 260 950.
- Хайди Венг (Норвегия) — 127 990.
- Наталья Непряева (Россия) — 94 150.
- Ингвилд Эстберг (Норвегия) — 81 650.
- Астри Якобсен (Норвегия) — 65 200.
- Линн Сван (Швеция) — 52 000.
Расписание Кубка мира по лыжным гонкам
В рамках Кубка мира осталось провести три этапа, которые состоятся в Канаде и США.
- 15 марта, 21.30 — Квебек (Канада) — Спринт (финал, женщины).
- 15 марта, 21.35 — Квебек (Канада) — Спринт (финал, мужчины).
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- 18 марта, 02.05 — Минеаполис (США) — Спринт (финал, женщины).
- 18 марта, 02.15 — Минеаполис (США) — Спринт (финал, мужчины).
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- 20 марта, 20.10 — Кэнмор (Канада) — Масс-старт (10 км, женщины).
- 20 марта, 21.15 — Кэнмор (Канада) — Масс-старт (15 км, мужчины).
- 21 марта, 19.30 — Кэнмор (Канада) — Гонка преследования (10 км, женщины).
- 21 марта, 20.45 — Кэнмор (Канада) — Гонка преследования (15 км, мужчины).
- 22 марта, 19.00 — Кэнмор (Канада) — Смешанная эстафета.