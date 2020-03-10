Названа сумма призовых Большунова и Непряевой в Кубке мира

Норвежка Тереза Йохаугсо значительным отрывом лидирует по количеству призовых в Кубке мира по лыжным гонкам. Спортсменка заработала 261 тыс. швейцарских франков за свои выступления.

Россиянка Наталья Непряева по этому показателю идёт на третьем месте — 94 тыс.

Среди мужчин лидирует Александр Большунов. Его заработок составляет 168 тыс. Второе место занимает Йоханнес Клебо (147 тыс.). Сергей Устюгов идёт шестым — 70 тыс. франков.

Кубок мира по лыжным гонкам: призовые

Мужчины:

Александр Большунов (Россия) — 168 070 швейцарских франков. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 146 960. Пол Голберг (Норвегия) — 105 100. Симен Крюгер (Норвегия) — 92 490. Шюр Рете (Норвегия) — 71 240. Сергей Устюгов (Россия) — 69 900.

Женщины:

Тереза Йохауг (Норвегия) — 260 950. Хайди Венг (Норвегия) — 127 990. Наталья Непряева (Россия) — 94 150. Ингвилд Эстберг (Норвегия) — 81 650. Астри Якобсен (Норвегия) — 65 200. Линн Сван (Швеция) — 52 000.

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам

В рамках Кубка мира осталось провести три этапа, которые состоятся в Канаде и США.