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Источник Правда.Ру

Названа сумма призовых Большунова и Непряевой в Кубке мира

Спорт

Норвежка Тереза Йохаугсо значительным отрывом лидирует по количеству призовых в Кубке мира по лыжным гонкам. Спортсменка заработала 261 тыс. швейцарских франков за свои выступления.

Россиянка Наталья Непряева по этому показателю идёт на третьем месте — 94 тыс.

Среди мужчин лидирует Александр Большунов. Его заработок составляет 168 тыс. Второе место занимает Йоханнес Клебо (147 тыс.). Сергей Устюгов идёт шестым — 70 тыс. франков.

Кубок мира по лыжным гонкам: призовые

Мужчины:

  1. Александр Большунов (Россия) — 168 070 швейцарских франков.
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 146 960.
  3. Пол Голберг (Норвегия) — 105 100.
  4. Симен Крюгер (Норвегия) — 92 490.
  5. Шюр Рете (Норвегия) — 71 240.
  6. Сергей Устюгов (Россия) — 69 900.

Женщины:

  1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 260 950.
  2. Хайди Венг (Норвегия) — 127 990.
  3. Наталья Непряева (Россия) — 94 150.
  4. Ингвилд Эстберг (Норвегия) — 81 650.
  5. Астри Якобсен (Норвегия) — 65 200.
  6. Линн Сван (Швеция) — 52 000.

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам

В рамках Кубка мира осталось провести три этапа, которые состоятся в Канаде и США.

  • 15 марта, 21.30 — Квебек (Канада) — Спринт (финал, женщины).
  • 15 марта, 21.35 — Квебек (Канада) — Спринт (финал, мужчины).
  • 18 марта, 02.05 — Минеаполис (США) — Спринт (финал, женщины).
  • 18 марта, 02.15 — Минеаполис (США) — Спринт (финал, мужчины).
  • 20 марта, 20.10 — Кэнмор (Канада) — Масс-старт (10 км, женщины).
  • 20 марта, 21.15 — Кэнмор (Канада) — Масс-старт (15 км, мужчины).
  • 21 марта, 19.30 — Кэнмор (Канада) — Гонка преследования (10 км, женщины).
  • 21 марта, 20.45 — Кэнмор (Канада) — Гонка преследования (15 км, мужчины).
  • 22 марта, 19.00 — Кэнмор (Канада) — Смешанная эстафета.
Темы лыжные гонки тереза йохауг йоханнес клебо наталья непряева александр большунов сергей устюгов (лыжи) кубок мира по лыжным гонкам
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