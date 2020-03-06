Французский футболист Ле Таллек рассказал о получении гражданства РФ

Французский футболист "Монпелье" Дамьен Ле Таллек сообщил, что находится в процессе получения российского гражданства. Игрок ожидает, что получит паспорт в конце весны.

С 2014 по 2016 год Ле Таллек выступал за саранскую "Мордовию". У футболиста жена и сын - граждане РФ. Футболист заявил, что так же хотел бы иметь два паспорта - Франции и России.

"Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона. Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня (главный тренер сборной России Станислав) Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор. На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы", - заявил Ле Таллек в интервью "РИА Новости".

Отметим, "спортивное" гражданство Ле Таллеку сменить будет сложно. Он не попадает под правила натурализации ФИФА.

Дамьен Ле Таллек

Дамьен выиграл чемпионат Германии в составе "Боруссии". В своей карьере он выступал за такие команды: