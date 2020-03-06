На Кубке мира по биатлону в Нове-Место стартует мужской спринт

В пятницу, 6 марта, в чешском городе Нове-Место состоится мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят без зрителей из-за распространения эпидемии коронавируса.

Спринт стартует в 19.30 по московскому времени. Первым на трассу уйдёт немецкий биатлонист Арнд Пайффер. Всего участие в гонке примут 109 спортсменов, среди которых шестеро россиян:

4-й номер — Александр Логинов.

9-й — Матвей Елисеев.

19-й — Евгений Гараничев.

48-й — Никита Поршнев.

65-й — Эдуард Латыпов.

108-й — Саид Халили.

Спринтерский зачёт Кубка мира

В спринтерском зачёте лидирует французский биатлонист Мартен Фуркад. Вторым идёт Александр Логинов, третьим — Кантен Фийон Майе.