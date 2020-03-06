В пятницу, 6 марта, в чешском городе Нове-Место состоится мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят без зрителей из-за распространения эпидемии коронавируса.
Спринт стартует в 19.30 по московскому времени. Первым на трассу уйдёт немецкий биатлонист Арнд Пайффер. Всего участие в гонке примут 109 спортсменов, среди которых шестеро россиян:
В спринтерском зачёте лидирует французский биатлонист Мартен Фуркад. Вторым идёт Александр Логинов, третьим — Кантен Фийон Майе.
ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".