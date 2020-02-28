Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что у него нет предпочтений перед жеребьёвкой 1/8 финала Лиги Европы. В четверг украинская команды сыграла на выезде вничью с португальской "Бенфикой" — 3:3. В первой игре "горняки" одержали победу со счётом 2:1.
"На жеребьевке особых предпочтений нет. Нас уже совершенно ничего не пугает, мы готовы к каждому сопернику", — заявил Каштру в интервью пресс-службе "Шахтера".
28 февраля в 15.00 по московскому времени состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. В соперники "Шахтеру" могут достаться:
Отметим, никаких ограничений при жеребьёвке нет: в одной паре могут сойтись команды из одной страны. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные — на 19-е число.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.