Главный тренер "Шахтера" готов к любому сопернику в Лиге Европы

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру заявил, что у него нет предпочтений перед жеребьёвкой 1/8 финала Лиги Европы. В четверг украинская команды сыграла на выезде вничью с португальской "Бенфикой" — 3:3. В первой игре "горняки" одержали победу со счётом 2:1.

"На жеребьевке особых предпочтений нет. Нас уже совершенно ничего не пугает, мы готовы к каждому сопернику", — заявил Каштру в интервью пресс-службе "Шахтера".

Лига Европы: все участники 1/8 финала

28 февраля в 15.00 по московскому времени состоится жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. В соперники "Шахтеру" могут достаться:

"Байер" (Германия);

"Вольфсбург" (Германия);

"Айнтрахт" (Германия)/"Зальцбург" (Австрия);

"Севилья" (Испания);

"Хетафе" (Испания);

"Манчестер Юнайтед" (Англия);

"Вулверхэмптон" (Англия);

"Интер" (Италия);

"Рома" (Италия);

"Башакшехир" (Турция);

"Базель" (Швейцария);

"Олимпиакос" (Греция);

"Рейнджерс" (Шотландия);

ЛАСК (Австрия);

"Копенгаген" (Дания).

Отметим, никаких ограничений при жеребьёвке нет: в одной паре могут сойтись команды из одной страны. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные — на 19-е число.