Логинов может закончить карьеру биатлониста из-за травли

Российский биатлонист Александр Логинов может завершить профессиональную карьеру из-за травли, связанной с его допинговым прошлым. Об этом сообщил его личный тренер Александр Касперович.

Логинова дисквалифицировали на три года в 2013 году за употребление эритропоэтина. Биатлонист неоднократно заявлял, что не виновен, но остальные детали не рассказывает.