Российский биатлонист Александр Логинов может завершить профессиональную карьеру из-за травли, связанной с его допинговым прошлым. Об этом сообщил его личный тренер Александр Касперович.
Логинова дисквалифицировали на три года в 2013 году за употребление эритропоэтина. Биатлонист неоднократно заявлял, что не виновен, но остальные детали не рассказывает.
"Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться", - рассказал Касперович, добавив, что сейчас с Логиновым трудно общаться, поскольку он замкнулся в себе.
Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.