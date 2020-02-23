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Логинов может закончить карьеру биатлониста из-за травли

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Российский биатлонист Александр Логинов может завершить профессиональную карьеру из-за травли, связанной с его допинговым прошлым. Об этом сообщил его личный тренер Александр Касперович.

Логинова дисквалифицировали на три года в 2013 году за употребление эритропоэтина. Биатлонист неоднократно заявлял, что не виновен, но остальные детали не рассказывает.

"Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться", - рассказал Касперович, добавив, что сейчас с Логиновым трудно общаться, поскольку он замкнулся в себе.

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