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На фанатов "Бенфики" напали в Харькове после матча с "Шахтером"

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Болельщики португальской "Бенфики" были атакованы украинскими фанатами после матча 1/16 финала Лиги Европы против "Шахтера". Один из болельщиков с побоями был отправлен в больницу. Полиция никак не отреагировала на инцидент.

"Группа болельщиков "Бенфики", которая приехала на Украину, чтобы посмотреть матч с "Шахтером", была атакована после матча украинскими ультрас на выходе со стадиона. Нападение произошло на фоне бездействия харьковских сил правопорядка. Один из пострадавших был доставлен в больницу", - говорится в сообщении португальского издания A Bola.

"Шахтер" победил "Бенфику" со счётом 2:1. По голу в составе украинской команды забили Алан Патрик и Виктор Коваленко, за португальцев отличился Пицци. Ответная игра состоится в Лиссабоне 27 февраля. 

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На фанатов "Бенфики" напали в Харькове после матча с "Шахтером"
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